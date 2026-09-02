За день над Россией сбили 238 беспилотников
Силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск сбили 238 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, дроны уничтожили над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к Москве с начала суток сбили 28 БПЛА. Все четыре московских аэропорта работали с ограничениями. С 18:40 мск Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.
Оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаках ВСУ пострадали 15 мирных жителей, в том числе два ребенка. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об 11 сбитых над регионом БПЛА. Над Рязанской областью уничтожили три беспилотника, сообщал глава региона Павел Малков.
Масштабный налет означает для гражданской авиации временное ограничение воздушного движения в районах, где отражается атака. Приоритетом становится безопасность полетов: аэропорты могут одновременно прекратить прием и вылет рейсов, пока сохраняется угроза для воздушных судов; в сентябре 2023 года из-за таких ограничений один самолет ушел на запасной аэродром.
Последствия выходят за пределы московских аэропортов: рейсы приходится задерживать и перенаправлять в другие города. В мае 2025 года из-за налета в Москве задержали более 160 рейсов, а аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 самолетов, направлявшихся в столицу. 22 февраля 2026 года четыре московских аэропорта прекращали прием и выпуск самолетов примерно на час, что показывает: при атаке ограничения могут вводиться сразу для всей столичной авиационной инфраструктуры и сниматься только после стабилизации обстановки.