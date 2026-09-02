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За день над Россией сбили 238 беспилотников

Силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск сбили 238 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, дроны уничтожили над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к Москве с начала суток сбили 28 БПЛА. Все четыре московских аэропорта работали с ограничениями. С 18:40 мск Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаках ВСУ пострадали 15 мирных жителей, в том числе два ребенка. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об 11 сбитых над регионом БПЛА. Над Рязанской областью уничтожили три беспилотника, сообщал глава региона Павел Малков.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Масштабный налет означает для гражданской авиации временное ограничение воздушного движения в районах, где отражается атака. Приоритетом становится безопасность полетов: аэропорты могут одновременно прекратить прием и вылет рейсов, пока сохраняется угроза для воздушных судов; в сентябре 2023 года из-за таких ограничений один самолет ушел на запасной аэродром.

Последствия выходят за пределы московских аэропортов: рейсы приходится задерживать и перенаправлять в другие города. В мае 2025 года из-за налета в Москве задержали более 160 рейсов, а аэропорт Нижнего Новгорода принял 18 самолетов, направлявшихся в столицу. 22 февраля 2026 года четыре московских аэропорта прекращали прием и выпуск самолетов примерно на час, что показывает: при атаке ограничения могут вводиться сразу для всей столичной авиационной инфраструктуры и сниматься только после стабилизации обстановки.

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