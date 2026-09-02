За день над Россией сбили 238 беспилотников

Силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск сбили 238 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, дроны уничтожили над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к Москве с начала суток сбили 28 БПЛА. Все четыре московских аэропорта работали с ограничениями. С 18:40 мск Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что при атаках ВСУ пострадали 15 мирных жителей, в том числе два ребенка. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об 11 сбитых над регионом БПЛА. Над Рязанской областью уничтожили три беспилотника, сообщал глава региона Павел Малков.