Свет cошелся Euroclerом

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования пермского предпринимателя Игоря Колесникова к европейскому депозитарию Euroclear. Истец владеет ценными бумагами металлургической компании Polymetal, которые он приобрел в 2021 году. После введения санкций Euroclear заблокировал операции с активами российских участников рынка. В итоге господин Колесников был вынужден продать ценные бумаги со значительным дисконтом. В арбитраже рассматривается аналогичный иск еще одного пермяка, директора АО «Медисорб» Юрия Фотеева. В Euroclear считают, что российские суды не могут рассматривать иски к европейскому депозитарию. Эксперты говорят, что в условиях санкций добиться исполнения решения суда невозможно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Рассмотрение иска Игоря Колесникова к Euroclear продолжалось почти год. Из материалов дела следует, что в 2021 году он приобрел свыше 14 тыс. акций Poly LN Equity. После начала боевых действий на Украине на основании решения органов Европейского союза операции со счетами АО «Национальный расчетный депозитарий» со стороны Euroclear Bank были приостановлены. В результате возможность распоряжаться своими ценными бумагами потерял и господин Колесников. По его данным, на 24 февраля 2024 года стоимость его пакета акций составляла свыше 11,8 млн руб. При этом предприниматель, будучи их владельцем, не смог совершить сделки с акциями по рыночной на тот момент цене. В итоге Игорь Колесников вынужден был перевести их в депозитарий Россельхозбанка и продать со значительным дисконтом. По расчетам господина Колесникова, из-за этого он получил убытки в размере свыше 7,3 млн руб.

В арбитражных судах России на данный момент зарегистрировано свыше 170 исков к Euroclear. Среди них — требования генерального директора пермского фармпроизводителя «Медисорб» Юрия Фотеева на 21,7 млн руб. Они также связаны с блокировкой операций по ценным бумагам. Судебные заседания по делу неоднократно откладывались из-за необходимости исследования доказательств. Стоит отметить, что пока судебная практика складывается в пользу российских истцов. Так, в мае этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Центробанка к Euroclear о взыскании 200 млрд евро. В эту сумму регулятор включил ущерб, который, по мнению ЦБ, был нанесен от блокировки его активов в Бельгии. В июле текущего года арбитраж частично удовлетворил требования еще одного крупного истца — московского ООО «Силициум» на сумму $194,2 млн руб.

Следует отметить, что ни в одном случае депозитарий с позицией заявителей не согласился. По мнению представителей ответчика, российские суды вообще не могут рассматривать иски к Euroclear. В частности, в рамках спора с господином Колесниковым депозитарий настаивал, что они относятся к подсудности судов Бельгии. Аналогичную позицию Euroclear представил и в рамках других процессов, предлагая прекратить производство по делам.

Во всех случаях суды в этих ходатайствах отказывали. К примеру, в рамках процесса с участием Игоря Колесникова первая инстанция отметила, что истец вправе обратиться за разрешением спора в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту своего нахождения или месту жительства, если аналогичный спор не находится в производстве иностранного суда. Кроме того, к исключительной подсудности российского арбитража относятся дела с участием лиц, к которым из-за санкций применяются ограничительные меры. В их число входит и гос­подин Колесников. «Активы истца фактически заблокированы в результате введения блокирующих санк­ций Европейского союза в отношении НКО АО „Национальный расчетный депозитарий“»,— отмечается в материалах дела.

Сам Игорь Колесников пояснил, что после вступления решения в законную силу будет вырабатываться стратегия, как взыскать средства с компании, у которой нет активов в России. «Варианты есть, но говорить об этом пока рано»,— сказал предприниматель «Ъ-Прикамье».

Партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин говорит, что не припомнит случаев, когда российские суды отказывали истцам во взыскании с депозитария купонного дохода, а также процентов по ценным бумагам. «А вот во взыскании их полной стоимости суды отказывают, поскольку европейские санк­ции — это блокировка активов, но не лишение права собственности»,— уточнил господин Речкин. По его мнению, добиться исполнения решения суда от Euroclear и получить деньги российским истцам нереально. «В России у ответчика нет активов, а в Бельгии или любом другом европейском суде с них ничего не взыщут, поскольку Euroclear исполняет решение о введений санкций»,— убежден эксперт.

Дмитрий Астахов