В первом полугодии новый бизнес лизинговых компаний вырос на 5%

Объем нового бизнеса лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2026 года достиг 853 млрд руб., превысив показатель годовой давности на 5%. Такие данные представлены в обзоре «Эксперт РА». Смягчение денежно-кредитной политики способствовало переходу динамики нового бизнеса в положительную зону после сильного снижения в 2025 году (на 45%) и снижения в 2024 году (на 1%). При этом объем нового бизнеса в корпоративных сегментах в отчетном периоде остался на прошлогоднем уровне, снижение составило всего около 1%. Объем нового бизнеса розничных сегментов вырос на 6%, в основном за счет лизинга сельхозтехники, строительной техники и легковых автомобилей.

Лидерство по объему нового бизнеса сохранила группа компаний «Газпромбанк Лизинг» с результатом 157 млрд руб. Однако по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 16%. Вторую строчку занял Альфа-банк (в составе «Европлана» и «Альфа-Лизинга»), который показал снижение на 3%, до 94 млрд руб. Остальные представители первой пятерки оказались в плюсе. «Сбербанк Лизинг» нарастил новый бизнес на 28%, до 75,2 млрд руб., и занял третье место. ГТЛК увеличила показатель лишь на 6% и с результатом 73,7 млрд руб. откатилась на четвертую позицию. Новый бизнес «ВТБ Лизинга» вырос на 73%, до 64 млрд руб.

Суммарный объем лизингового портфеля участников рынка сократился за год на 8% и составил 11,3 трлн руб. При этом количество заключенных сделок снизилось с 145 тыс. до 138 тыс. (что соответствует уровню кризисного 2022 года), а средний чек договора сократился с 12,8 млн руб. до 11,8 млн руб.

Отдел финансов