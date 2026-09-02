Экстремист не дожил до аппеляции

Организаторов ульяновской криминальной группировки «УЗТС» отправляют в колонии отбывать наказание. Такое решение вынес Ульяновский областной суд, отказав в удовлетворении апелляционных жалоб членов ОПГ. Ранее районный суд признал 15 участников группировки виновными в создании экстремистского сообщества, мошенничестве, вымогательствах, хранении оружия. Осужденные вину не признают. Адвокаты считают вину в экстремизме недоказанной и намерены обжаловать решение суда в кассационной инстанции. Один из осужденных не дожил до апелляции и скончался в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ульяновский областной суд отказал осужденным членам группировки "УЗТС" в удовлетворении апелляционных жалоб

Фото: пресс-служба областного суда Ульяновский областной суд отказал осужденным членам группировки "УЗТС" в удовлетворении апелляционных жалоб

Фото: пресс-служба областного суда

Ульяновский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы членов ульяновской криминальной группировки «УЗТС», приговоренных в декабре этого года Засвияжским районным судом к различным срокам лишения свободы.

Группировка действовала на территории Засвияжского района и была названа «УЗТС» по названию одноименного микрорайона, где ранее был расположен Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков. Задержали членов группировки в феврале 2024 года. 15 участникам ОПГ было предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность (ч. 1, ч. 1.1., 2 ст.282.2, до 10 лет лишения свободы), вымогательствах (ч. 3 ст. 163 УК ПФ, до 15 лет лишения свободы), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, до 10 лет лишения свободы), незаконном хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Как сообщало следственное управление СКР, организаторы и участники группировки «поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры, продвигали идеи создания так называемой воровской власти, формировали экстремистское мировоззрение молодежи». Фактически, утверждает следствие, на территории района действовала ячейка экстремистской организации АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России), участники экстремистской организации, «исполняли роль силовой поддержки при осуществлении преступной деятельности». В ОПГ была своя иерархия с делением на пять звеньев по возрастам участников ОПГ. Самое младшее звено — от 15 до 20 лет. Новичков набирали из старших классов близлежащих школ. Двоих из группировки обвиняли в вымогательстве — они, взяв долговые расписки «выбивали» деньги из должников. По данным следствия, группировка занималась мошенничеством, организовав «крышевание» рынка на ул. Промышленной. Лидерами УЗТС были Олег Оброков (кличка — Абрек), Андрей Баженов (Черный) и Егор Нагорнов (Егор). Абрек и Черный пошли на сделку со следствием, признали вину и рассказали о деятельности группировки. Они осуждены в особом порядке и приговорены к четырем годам лишения свободы. Остальные участники группировки вину не признали. Двое «смотрящих» — Александр Томерг (Том) и Алексей Синтянский (Алекс) — признали вину частично, отказываясь признавать свое участие в экстремистском сообществе. С КАКОГО ГОДА ОНИ ДЕЙСТВОВАЛИ ???

В СУ СКР отмечают, что следствием доказаны восемь эпизодов мошенничества в отношении рыночных торговцев, девять эпизодов вымогательств в составе ОПГ, а также факты незаконного хранения оружия, вовлечения в преступную деятельность группировки несовершеннолетних.

Районный суд согласился с доводами обвинения и приговорил членов группировки к различным срокам от двух с половиной лет колонии общего режима до 10 лет колонии строгого режима.

Один из осужденных — Владимир Грибов (Грибок), приговоренный к четырем годам общего режима, — умер, не дождавшись апелляции, в больнице ИК-9 от онкологии.

Адвокаты, настаивая на невиновности подзащитных, направили в областной суд апелляционные жалобы. В свою очередь прокуратура в апелляционном представлении заявляла, что приговор суда слишком мягкий, и настаивала на увеличении сроков наказания, в том числе для Александра Томерга и Алексея Синтянского, которые на момент рассмотрения апелляций уже вышли на свободу, поскольку отбыли назначенное им наказание (3 года и 10 месяцев) находясь в СИЗО.

Суд отказал в удовлетворении апелляций как прокуратуре, так и адвокатам, фактически оставив приговор без изменений.

Намерена ли прокуратура обжаловать решение апелляционной инстанции, неизвестно — в ведомстве от комментариев отказались. Адвокаты же заявили «Ъ», что направят кассационные жалобы. Адвокат «ветерана “УЗТС”» Юрия Котманова Нина Шушина сказала «Ъ», что считает приговор «несправедливым», и «политически направленным». По ее мнению, это выражается в том, что, «видимо, есть задача борьбы с группировками, хотя фактических доказательств принадлежности “УЗТС’ к экстремистскому сообществу в деле нет».

Источник, близкий к правоохранительным органам, сказал «Ъ», что в последние годы ульяновская полиция во взаимодействии с УФСБ ведет последовательную борьбу с криминальными группировками региона, такими как «Центр-Камаз», «Связь», «Вырыпаевские», «УЗТС» и др. В конце июля Карсунский районный суд Ульяновской области приговорил к большим срокам колонии общего и строгого режима десятерых участников карсунской ячейки экстремисткой криминальной группировки «Центр-Камаз». В августе в суд было передано уголовное дело 24 участников ульяновской ячейки «Центр-Камаза», обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, вымогательстве и мошенничестве.

Сергей Титов, Ульяновск