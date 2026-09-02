В ООН выразили обеспокоенность после слов Зеленского об авиации России

ООН призвала принимать все меры для защиты гражданского населения после слов президента Украины Владимира Зеленского об угрозах гражданской авиации России. Об этом «РИА Новости» заявили в офисе генсека ООН.

«Нас всегда беспокоит расширение этого конфликта. Важно, чтобы в этом конфликте, как и в любом другом, принимались все меры предосторожности во избежание причинения вреда мирным жителям или гражданской инфраструктуре»,— сказал представитель генсека Стефан Дюжаррик.

1 сентября Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». По словам президента Украины, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России Владимир Путин назвал слова господина Зеленского заявкой на государственный терроризм.