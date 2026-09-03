От Сергия Радонежского до Ленина

На вечерних предвыборных теледебатах 1 сентября, которые прошли на телеканале «Россия 1» под присмотром ведущего Владимира Соловьева, произошла бурная дискуссия между представителями партий «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, «Родина» и «Новые люди» (НЛ). Разговор начался с традиционных ценностей и патриотизма, а закончился темами домашнего насилия и «обобществления женщин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Выступавший первым вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР) заявил, что российское общество отличается от западного отсутствием «меркантильного индивидуализма». Так было со времен Сергия Радонежского, Дмитрия Донского и Александра Невского, напомнил парламентарий. После этого экс-депутат Олег Пахолков из партии «Родина» поделился открытием: революции 1905 и 1917 годов делались на иностранные деньги. «Что дедушка Ленин сделал с тем вагончиком, на котором к нам приехал? Продал ту же самую Украину, Польшу, Прибалтику»,— заявил он, вызвав смех у стоящего рядом представителя КПРФ Николая Бондаренко. «Родинец» призвал политиков отказаться от зарубежного имущества, а господина Бондаренко — ответить на вопрос, чей Крым. Воспользовавшись паузой, Владимир Соловьев заступился за «дедушку Ленина», напомнив, что распад страны начался до революции.

Коммунист парировал, что Крым, безусловно, российский, вот только «Россия трудовому народу не принадлежит: Горбачев, Чубайс и Ельцин распродали ее, и никто не хочет пересматривать итоги воровской приватизации». Он напомнил, что КПРФ внесла законопроект о запрете представителям власти иметь недвижимость за рубежом, а затем углубился в вопросы экономики: пока другие партии голосуют за «бюджет вымирания и деградации», КПРФ предлагает «бюджет развития».

«То есть традиционные ценности неинтересны?» — поинтересовался господин Соловьев, почувствовав, что дебаты меняют направление. «Это и есть традиционные ценности, на них деньги нужны»,— заявил в ответ коммунист. Ведущий с ним не согласился, однако отпустил колкость в адрес экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса: «Я удивлен, что против этого шотландского экономиста до сих пор не возбуждено дело по статье "Измена Родине". Мне кажется, что было бы очень важно людям, которые долго были у власти, сдавать свои загранпаспорта и получать только по одобрению и в случае действительной необходимости».

Представитель НЛ Александр Хуруджи заявил, что выступление Николая Бондаренко напоминает ему «старую пластинку»: «Одно и то же — забрать, поделить, пересмотреть». Он обозначил позицию партии: патриотизм не должен строиться на запретах. Затем участники дебатов перешли к конкретным шагам по защите традиционных ценностей. Петр Толстой заявил, что они закладываются в семье. «Так вот благодаря пенсионной реформе, которую коллеги приняли, а КПРФ голосовала против, бабушки и дедушки работают до гробовой доски, у них нет возможности заниматься семьей»,— парировал Николай Бондаренко.

Коммунист напомнил, что партия большевиков под руководством Владимира Ленина ввела восьмичасовой рабочий день, а теперь КПРФ предлагает сделать его шестичасовым: «Люди будут более счастливыми, более отдохнувшими». «Вспоминали Ленина, и сразу как-то серой запахло»,— ответил господин Толстой. Отвечая на вопрос ведущего о защите исторической памяти, он выразил надежду на общение подрастающего поколения с «теми, кто ощутил, что такое война» — ветеранами специальной военной операции, которых «больше всего» в списке ЕР. «Говорят о сохранении исторической памяти, а за последние 35 лет переписывают учебники истории и пытаются вычеркнуть советский период»,— посетовал Николай Бондаренко. Затем он обратился к Александру Хуруджи, напомнив, что в НЛ говорят о неприятии запретов, но голосуют как ЕР и не возражают против снятия «Яблока».

Под конец дебатов уже сам господин Хуруджи напомнил о манифесте депутата НЛ Ксении Горячевой против насилия над женщинами. «Это типично европейская отмычка для вторжения в семью. То, что "Новым людям" удалось списать с европейских методичек феминистских»,— вставил ремарку Петр Толстой. А Николаю Бондаренко в ответ на его напоминание о том, что коммунисты отменили домострой в 1917 году, он сообщил: «Нет, вы просто обобществили женщин».

Итог дискуссии подвел Владимир Соловьев, напомнив, что российский Уголовный кодекс содержит нормы против насилия над любым гражданином независимо от пола.

Ксения Веретенникова