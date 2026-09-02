Борт «России» из Волгограда аварийно сел в Шереметьево с задержкой

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс FV 6416 из Волгограда, совершил аварийную посадку в Шереметьево. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Причиной стала техническая неисправность на борту. Посадка прошла в штатном режиме. Конкретные детали неисправности не уточняются.

По данным онлайн-табло аэропорта «Сталинград», рейс должен был вылететь в Москву в 11:45, однако вылет перенесли на 13:08. В Шереметьево борт планировал приземлиться в 13:45, но фактическое время посадки составило 15:17.

Нина Шевченко