Рубио: Уиткофф и Кушнер сосредоточены на конфликтах на Украине и Ближнем Востоке

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посвящают все свое время переговорам по мирным соглашениям, включая урегулирование конфликта на Украине. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В ответ на вопрос о том, намерен ли господин Рубио взять на себя более заметную роль в урегулировании конфликтов, госсекретарь сказал, что у администрации «есть люди, чья задача состоит в том, чтобы вести переговоры по мирным соглашениям».

«Это Стив Уиткофф, а теперь к этому подключен и Джаред Кушнер», — отметил Марко Рубио. По его словам, для каждого направления внешней политики администрация США создает отдельные команды. Все они при этом придерживаются общего подхода, отметил госсекретарь.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что во время телефонного разговора 4 июля президент США Дональд Трамп выразил готовность направить делегацию в Москву. Он подчеркивал, что Москва сможет оперативно организовать поездку Уиткоффа и Кушнера после уточнения их реальных планов. Источники ТАСС отмечали, что визит может пройти в августе, однако затем сообщили, что визит отложен.