Рубио: Уиткофф и Кушнер сосредоточены на конфликтах на Украине и Ближнем Востоке
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посвящают все свое время переговорам по мирным соглашениям, включая урегулирование конфликта на Украине. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio.
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
В ответ на вопрос о том, намерен ли господин Рубио взять на себя более заметную роль в урегулировании конфликтов, госсекретарь сказал, что у администрации «есть люди, чья задача состоит в том, чтобы вести переговоры по мирным соглашениям».
«Это Стив Уиткофф, а теперь к этому подключен и Джаред Кушнер», — отметил Марко Рубио. По его словам, для каждого направления внешней политики администрация США создает отдельные команды. Все они при этом придерживаются общего подхода, отметил госсекретарь.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что во время телефонного разговора 4 июля президент США Дональд Трамп выразил готовность направить делегацию в Москву. Он подчеркивал, что Москва сможет оперативно организовать поездку Уиткоффа и Кушнера после уточнения их реальных планов. Источники ТАСС отмечали, что визит может пройти в августе, однако затем сообщили, что визит отложен.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили соавторами мирного плана по Украине из 28 пунктов, который был подготовлен после обсуждения предложений с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и одобрен президентом Дональдом Трампом. Кушнер официально присоединился к украинскому урегулированию 30 ноября 2025 года, и вместе с Уиткоффом участвовал в переговорах с Владимиром Путиным в Москве.
Их линия взаимодействует с работой госсекретаря Марко Рубио, который, по заявлению Трампа, входит вместе с Уиткоффом, Кушнером, главой Пентагона Питом Хегсетом и генералом Дэном Кейном в рабочую группу по мирному урегулированию на Украине. При этом в ноябре 2025 года Уиткофф выехал на переговоры с украинской стороной в Женеву раньше Рубио, чтобы опередить госсекретаря и вести переговоры без него. По данным источников Politico, с подключением Рубио к женевскому процессу позиция США стала более гибкой, а темп обсуждений замедлился.
Такая схема с параллельными переговорными линиями указывает на распределение функций внутри администрации, при котором Уиткофф и Кушнер ведут прямые переговоры по собственному плану. При этом сам Рубио в августе 2026 года признавал, что переговоры по Украине находятся в тупике, несмотря на усилия первого года, и называл Трампа единственным лидером, способным положить конец конфликту.