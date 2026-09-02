Рубио подтвердил переговоры с Украиной о передаче лицензии на Patriot

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт переговоров с украинскими властями о передаче лицензии на выпуск ракет дл\ Patriot. По его словам, даже при наличии прав Киеву потребуется несколько лет, чтобы построить заводы по производству оружия. Это также не поможет в полной мере компенсировать нехватку ПВО в стране, заявил господин Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

Решение о передаче лицензии еще не принято, однако переговоры могут привести к результатам в будущем, отметил глава госдепа. Он также напомнил, что Америка не намерена забывать о собственных нуждах в высокотехнологичном оружии.

В середине августа телеканал CNN сообщил, что на Украине практически полностью закончился запас ракет-перехватчиков для американских Patriot. Такую нехватку телеканал объяснил массовым использованием ракет в военном конфликте на Ближнем Востоке. Как отметил господин Рубио, в последнее время все больше стран запрашивают у США оружие.