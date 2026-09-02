Рубио подтвердил переговоры с Украиной о передаче лицензии на Patriot
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт переговоров с украинскими властями о передаче лицензии на выпуск ракет дл\ Patriot. По его словам, даже при наличии прав Киеву потребуется несколько лет, чтобы построить заводы по производству оружия. Это также не поможет в полной мере компенсировать нехватку ПВО в стране, заявил господин Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.
Решение о передаче лицензии еще не принято, однако переговоры могут привести к результатам в будущем, отметил глава госдепа. Он также напомнил, что Америка не намерена забывать о собственных нуждах в высокотехнологичном оружии.
В середине августа телеканал CNN сообщил, что на Украине практически полностью закончился запас ракет-перехватчиков для американских Patriot. Такую нехватку телеканал объяснил массовым использованием ракет в военном конфликте на Ближнем Востоке. Как отметил господин Рубио, в последнее время все больше стран запрашивают у США оружие.
Лицензия на выпуск ракет для Patriot открывает Украине долгосрочный канал пополнения боекомплекта, но сама по себе не означает поставки готовых перехватчиков. Чтобы этот канал заработал, необходимо развернуть производство, а выпуск большого количества ракет после получения лицензии может занять от одного до пяти лет.
Быстрого результата мешает и дефицит на стороне американской промышленности: Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman одновременно наращивают выпуск ракет-перехватчиков и ударных ракет, но не справляются с объемом военных заказов. Поэтому лицензия не устраняет сразу ни нехватку готовых ракет, ни ограничения производственных мощностей; американская сторона сама испытывает острый дефицит боеприпасов для Patriot.
Для США такая передача остается редким решением: по состоянию на 3 августа 2026 года американские лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot получали только Германия и Япония. Значение возможного соглашения для Киева велико из-за зависимости его противовоздушной обороны от Patriot и SAMP/T: на 26 августа 2026 года Украине поставили десять батарей Patriot и только три комплекса SAMP/T.