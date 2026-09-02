Путин призвал сохранить курс на развитие Дальнего Востока и Арктики

Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию Дальневосточного региона на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На встрече господин Путин призвал поддерживать темпы развития региона, чтобы избежать его депопуляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент отметил, что план по улучшению условий в регионе содержится в двух документах — стратегии развития ДФО до 2036 года от правительства и стратегии развития Арктической зоны. При этом Владимир Путин призвал учитывать запросы местных жителей при работе в регионе. Он также упомянул внедрение в ДФО особого правового режима, который позволит «без лишних барьеров внедрять передовые технологии в экономике и социальной сфере».

«Подчеркну, фактически речь идет о новой модели развития Дальнего Востока и Арктики, когда особые и максимально комфортные условия для предприятий, организаций, а также смелые правовые инновации становятся привычной нормой, характерной чертой делового и инвестиционного климата региона»,— сказал Владимир Путин.

На практике эти стратегии будут реализованы через конкретные проекты, программы, законопроекты и так далее. На совещании президент пообещал рассмотреть не только новые идеи, но и разобрать ранее данные поручения, степень их исполнения или неисполнения. В случае если поручение не было выполнено, добавил Владимир Путин, необходимо разобраться в причинах.