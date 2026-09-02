За ударно-досрочный труд

В приграничных регионах и на участках, расположенных в труднодоступных местах, началось досрочное голосование по выборам в Госдуму. 2 сентября Центризбирком (ЦИК) обнародовал первые данные о количестве проголосовавших и принял решение о дополнительной оплате труда членов комиссий, оказавшихся в экстремальных условиях: действующий коэффициент надбавки для них увеличен более чем вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В регионах, которые находятся в зоне повышенной опасности (включая те, где действует военное положение), по состоянию на 2 сентября досрочно проголосовали уже более 13 728 избирателей, сообщила на заседании ЦИКа его председатель Элла Памфилова. Она напомнила, что возможность использования дополнительных способов голосования на этих территориях введена для обеспечения безопасности участников процесса: «Мы понимаем все сложности, трудности и опасности этой кампании, поэтому безусловный приоритет — это безопасность, чтобы выборы не стали дополнительным элементом угрозы для наших граждан». Глава ЦИКа подчеркнула, что задача организаторов выборов — рассредоточить избирателей, минимизировав их скопление в одном месте.

Также ЦИК принял решение о дополнительной оплате труда членов территориальных и участковых избиркомов в 12 регионах, где установлен максимальный или средний уровень реагирования. В исключительных случаях ведомственный коэффициент дополнительной оплаты труда может быть увеличен более чем вдвое. Это значит, что сумму оплаты за фактически отработанное время можно будет умножать уже не на 3 (сейчас это предельный коэффициент для приграничных регионов), а на 7. Такое решение позволит отдельно отметить работу коллег, которые попали в наиболее сложные ситуации, подчеркнула госпожа Памфилова. Определять размер вознаграждения смогут избиркомы регионов.

«Сами решайте, кто в наиболее сложной ситуации оказался, и варьируйте коэффициент в зависимости от сложностей, с которыми они столкнулись»,— обратилась она к коллегам.

Элла Памфилова также напомнила, что с 30 августа досрочное голосование проходит на участках, образованных в удаленных и труднодоступных местах: в 12 регионах такой возможностью воспользовались уже почти 10 тыс. избирателей. Зафиксирован и первый инцидент: 2 сентября на Сахалине совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, обеспечивавший досрочное голосование. Как рассказал по видеосвязи замглавы областной комиссии Павел Сиваконов, горизбирком Поронайска обеспечивал досрочное голосование трех избирателей на мысе Терпение на юге острова: сотрудника метеостанции и двух работников маяка. На обратном пути вертолет высадил членов комиссии и возвращался на аэродром в поселке Сокол, но начал терять высоту и совершил вынужденную посадку на автотрассу, где ушел в кювет, чтобы не столкнуться с автотранспортом. По словам господина Сиваконова, военные летчики сработали четко, никто из находившихся на борту (три члена экипажа, четыре журналиста и сотрудник облизбиркома) не пострадал.

На том же заседании зампред ЦИКа Николай Булаев анонсировал тренировку по использованию системы «Стоп-дубль», позволяющей предотвратить повторное голосование.

На выборах-2026 избиратель, если он подал заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), но по каким-то причинам не смог проголосовать онлайн, сможет получить бумажный бюллетень на участке.

Проверить, действительно ли он не голосовал, и позволяет система «Стоп-дубль». Такая проверка необходима в том числе для защиты от провокаторов и попыток двойного голосования, пояснила госпожа Памфилова: «Мы ожидаем немалое количество провокаций со стороны некоторых сбежавших, со стороны украинских диаспор и прочих Россию ненавидящих элементов, которые готовят ряд провокаций из-за рубежа». По ее данным, заявления об участии в ДЭГ уже подали почти 2,7 млн избирателей, и этот процесс продолжается очень активно.

Анастасия Корня