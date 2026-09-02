Нью-Йорк запретит использование ИИ в школах

Министерство образования Нью-Йорка запретит использование в учебе искусственного интеллекта (ИИ) учащимися младшей и средней школы. Об этом написали американские СМИ, включая Politico, The Daily News и The New York Times. По их данным, министерство объявит о запрете уже 2 сентября, в действие он вступит со следующей недели. Пользоваться ИИ при подготовке некоторых заданий будет разрешено только с 9-го класса, то есть примерно с 13–14 лет.

Источники сообщают, что новые правила также ограничивают использование гаджетов в образовательных учреждениях для дошкольников и учащихся начальной школы. Старшеклассникам также будет разрешено лишь «ограниченное» использование ИИ в учебе, однако они смогут применять его в некоторых курсах и при выполнении некоторых заданий. При этом в правилах не обозначено, как будет отслеживаться использование ИИ школьниками.

Ранее нью-йоркские власти представили документ, в котором школьникам разрешалось пользоваться ИИ при подготовке целого ряда заданий, включая исследовательские и творческие проекты. Как пишут СМИ, это вызвало критику со стороны многих родителей и общественности.

Яна Рождественская