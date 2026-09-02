Туристы ждут турецкой пересадки

Туристов из РФ пересаживают из-за сбоев в расписании, рассказали “Ъ FM” в Российском союзе туриндустрии (РСТ). 2 сентября стало известно, что два турецких перевозчика перенесли или отменили часть перелетов между Россией и Турцией. Позже Turkish Airlines сообщили, что осуществляют рейсы в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Проблема коснулась туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Самары, узнал “Ъ FM”. Авиакомпании объяснили это техническими и операционными причинами. Уже к вечеру среды полеты должны были проходить по расписанию. Однако из-за сбоя сместилось время вылета в другие даты, рассказала путешественница Анастасия, которая должна вылететь из Санкт-Петербурга в Стамбул 4 сентября:

«Мне пришла информация об изменении рейса TK404, который вылетает из Пулково 4 сентября. Далее была пересадка в Ниццу. Рейс перенесли, пересадка сократилась до 25 минут — я не успевала. Следующий рейс только через 10 часов.

В службе поддержки сказали, что придется все это время просидеть в аэропорту Стамбула. Предложили другой рейс — из Петербурга, чтобы я успела на пересадку. Этот рейс тоже перенесли. Добавили, что на 3 сентября все ночные рейсы из Петербурга отменили».

Отмены авиарейсов двух турецких перевозчиков совпали с заявлением украинского президента Владимира Зеленского.

1 сентября он пригрозил начать кампанию по блокированию воздушного пространства России с помощью беспилотников. На практике отмены оказались формальностью, и ситуация с перелетами в Турцию постепенно стабилизируется, сообщил “Ъ FM” руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов:

«С утра появилась информация, что две авиакомпании временно приостановили рейсы из Турции в Россию. По последним данным, идет пересадка пассажиров, к вечеру перераспределение завершится. Pegasus уже возобновила рейсы, вторая — в процессе.

Задержка связана с техническим сбоем. Обращений и жалоб от туристов не было. Отмен или переносов бронирований мы не фиксируем. Ситуация в Турции стабильна, мы мониторим ее в штатном режиме».

Туроператоры пересаживают пассажиров отмененных рейсов на другие и предоставляют им размещение в отелях на время ожидания, рассказали собеседники “Ъ FM”.

Ангелина Зотина