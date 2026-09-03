Осенние звезды, Ален Делон и пленэр в огороде

В первые осенние выходные культурная жизнь в Нижнем Новгороде только набирает традиционные сентябрьские обороты: новых выставок и премьер пока мало, зато есть выбор мастер-классов, в том числе на свежем воздухе, лекций и показов. В ТЮЗе можно будет увидеть пьесу «Весы» Евгения Гришковца, в «Синема Парке» —отреставрированную 4К-версию «Затмения» Микеланджело Антониони, а в планетарии — звездное небо осени. Эти и другие события — в подборке «Ъ-Приволжье».

Выставки «Пятое измерение» Вячеслава Зобова 0+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Русский музей фотографии Фото: Русский музей фотографии В Русском музее фотографий проходит выставка работ предпринимателя, мецената, защитника Артемовских лугов Вячеслава Зобова. В экспозиции представлено около 50 фотографий, созданных во время путешествий по труднодоступным районам Гималаев — в горных районах Индии и Непала. «Вступая в эти редкие земли, человек словно переходит границу, за которой лежит пространство по-настоящему иной жизни, не связанной со сменой валюты, алфавита и традиций. Можно назвать это путешествием к истокам, к себе, к Богу — в любом случае этот путь ведет в другое измерение, где точки отсчета смещаются из материального мира в сферу духа и к истокам нашей жизни», — комментируют организаторы. Когда: по 20 сентября Где: Русский музей фотографии, Пискунова ул., 9а Вход: 150 — 300 руб.

Театр «Весы» 16+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Театр юного зрителя Фото: Театр юного зрителя Фото: Театр юного зрителя Следующая фотография 1 / 3 Фото: Театр юного зрителя Фото: Театр юного зрителя Фото: Театр юного зрителя В Театре юного зрителя премьера — лирическая комедия «Весы» по одноименной пьесе Евгения Гришковца. Сюжет строится на разговорах очень разных мужчин, объединенных общим страхом и волнением: ночью в приемном покое больницы они ждут рождения своих детей и рассуждают о том, в какой мир те приходят. Сам Евгений Гришковец называл «Весы» «нежной пьесой», а всех персонажей — хорошими: «Человек, ждущий своего ребенка в роддоме, не может быть плохим». Спектакль поставил главный режиссер ТЮЗа Иван Пачин. Когда: 6 сентября, 17:00 Где: ТЮЗ, Горького ул., 145 Билеты: 500 — 1500 руб. «Наиzнанку» 18+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Центр театрального мастерства Фото: Центр театрального мастерства Фото: Центр театрального мастерства Следующая фотография 1 / 3 Фото: Центр театрального мастерства Фото: Центр театрального мастерства Фото: Центр театрального мастерства В Центр театрального мастерства возвращается вечер актерской импровизации «Наиzнанку», придуманный Евгением Пыхтиным и Львом Харламовым в 2017 году. Актеры нижегородских театров выходят на сцену без костюмов, грима и заготовок. Ведущие выстраивают действие так, чтобы спровоцировать артиста на искренние реакции и эмоции. Лучшего выбирают зрительским голосованием. Когда: 7 сентября, 19:00 Где: Центр театрального мастерства, Варварская ул., 32

Кино «Тони» 18+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: A-One Films Фото: A-One Films Биографический фильм Мэтта Джонсона «Тони» о молодых годах знаменитого американского шеф-повара и путешественника Энтони Бурдена. Фильм основан на нескольких главах его книги «О еде: строго конфиденциально», вышедшей в 2000 году. В эпиграфе к ней автор сообщает 8922620, что в юности был нарциссом и эгоцентриком, нуждающимся в хорошей взбучке. Фильм это подтверждает. Наставника юного Тони — хозяина ресторана, где определилась судьба будущей звезды, — играет Антонио Бандерас. Когда: 3 — 4 сентября, 14:20, 19:00 5 — 6 сентября, 19:00 Где: «Орленок», Большая Покровская, 39а Билеты: 310 — 420 руб. «Затмение» 16+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Иноекино» Фото: «Иноекино» На большом экране — мелодрама Микеланджело Антониони 1962 года с Аленом Делоном и Моникой Витти. Завершающая часть режиссерской «трилогии отчуждения» («Приключение», «Ночь») получила спецприз Каннского кинофестиваля. В советском прокате фильм был сокращен на 21 минуту. В этот раз в оригинальной версии с субтитрами будет демонстрироваться 4К-реставрация, созданная в 2026 году. Когда: 7 сентября, 19:30 Где: «Синема Парк», ТРЦ «Седьмое небо», Бетанкура ул., 1 Билеты: 600 руб. «TheatreHD: Йохан Ингер. „Лебединое озеро“» 18+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: TheatreHD Фото: TheatreHD Следующая фотография 1 / 2 Фото: TheatreHD Фото: TheatreHD В рамках проекта TheatreHD в кино — запись балета Дрезденской государственной оперы «Лебединое озеро» в постановке шведского хореографа Йохана Ингера. В основе его версии — не всем известное либретто, а сказка XVIII века «Украденное покрывало». Критики называют постановку «мрачной, ироничной и очень современной историей о любви, свободе и предательстве». Когда: 4 сентября, 19:00 Где: Love Cinema, ТРЦ «Счастье», Белинского ул., 124 Билеты: 500 руб.

Лекции Татьяна Виноградова на «Великой Всероссийской» 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ В рамках мероприятий, посвященных 130-летию проведения в Нижнем Новгороде XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, стартует цикл лекций. Первую в рамках экспозиции «Великая Всероссийская» проведет профессор Нижегородского архитектурно-строительного университета, краевед и автор книг, посвященных истории города, Татьяна Виноградова. Ее дед публицист Василий Виноградов издавал иллюстрированные путеводители по выставке, зафиксировав ее масштаб и достижения. 170 павильонов, более 1 млн посетителей, визит императорской семьи, первый электрический трамвай и первый русский автомобиль, уникальные гиперболоидные сетчатые конструкции из стали архитектора и инженера Владимира Шухова — этим и другим сенсациям того времени посвящены встречи в рамках выставки в Пакгаузах. Когда: 3 сентября, 18:30 Где: выставочный Пакгауз, Стрелка, 21и Билеты: по билету на выставку «Великая Всероссийская», 250 — 500 руб. «Звездное небо осени» 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ В зале «Астрономия» Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко пройдет традиционная осенняя программа о том, какие созвездия можно наблюдать на небе в нашей полосе в это время года и как их отыскать. Когда: 3 сентября 18:00 Где: планетарий им. Г. М. Гречко, Революционная ул., 20 Билеты: 400 руб.

Мастер-классы Фотопечать с Алексеем Швецовым 12+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина Фото: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина Нижегородский фотограф, член Союза фотохудожников России Алексей Шевцов, с 2017 года документирующий события в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал), проводит серию мастер-классов с пошаговым погружением в рукотворную печать фотографий: от выбора кадра на отснятой пленке до просушки отпечатанного снимка. Мастер-класс пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Геометрия света», на которой представлены более 100 работ мастера неофициальной художественной фотографии Александра Слюсарева из собрания московского Мультимедиа Арт Музея. Когда: 5, 6 сентября, 14:00 Где: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал), Кремль, корп. 6 Билеты: 1000 — 1500 руб. Пленэр «Аптека красок» 6+ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ В Аптекарском огороде Дома Эвениуса художница Екатерина Миронова проведет мастер-класс по рисунку масляной пастелью. Участников научат смешивать цвета прямо на бумаге, видеть форму, цвет и характер растений, передавать фактуру листьев и бархатистость цветов через штрих. В результате каждый создаст один-два ботанических этюда. Где: Аптекарский огород, Дом Эвениуса, Студеная ул., 45 Когда: 6 сентября, 14:00 Билеты: 900 руб.