Трутнев объяснил растущим доверием к родине возврат в РФ активов на 6 трлн рублей

Власти России смогли вернуть в страну более 6,2 трлн руб. активов отечественных компаний, потому что россияне «стали больше доверять родине». Такой оценкой поделился полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) господин Трутнев представил президенту доклад о результатах развития Дальнего Востока. По словам чиновника, благодаря специальным условиям на острове Русский во Владивостоке в Россию вернулись активы 138 компаний на общую сумму 6,2 млрд руб. Режим включает гибкую систему налогового и валютного регулирования, отметил он.

Владимир Путин поинтересовался, как получилось достичь таких результатов. «Стали больше доверять родине», — заявил полпред президента в ДФО.

Специальный административный район (САР) на острове Русский — это территория с особым налоговым и валютным режимом, созданная для возвращения зарубежных компаний в российскую юрисдикцию. Ее запустили в 2018 году. Такие районы также именуют «русскими офшорами».