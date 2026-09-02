Пензенский областной архив готовят к передаче региональному минкульту

Госархив Пензенской области сменит учредителя. Согласно проекту постановления, функции и полномочия учредителя передаются от министерства по делам архивов к минкульту региона. Обсуждение документа началось 2 сентября и продлится до 8-го числа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: penzarhiv.pnzreg.ru Фото: penzarhiv.pnzreg.ru

Архиву предписано внести изменения в устав, региональному минфину — подготовить поправки в бюджет. Постановление вступит в силу после официальной публикации.

Об упразднении министерства по делам архивов стало известно в начале лета. 2 июня ведомство получило предписание уведомить персонал об увольнении и расторгнуть контракты. Тогда же планировалось упразднить и министерство по охране памятников. Но 17 августа эти решения были приостановлены на неопределенный срок.

Нина Шевченко