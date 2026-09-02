«Родину» не стали снимать с выборов в Псковской области

Псковский областной суд отказался отменить регистрацию в региональный парламент списка кандидатов от партии «Родина». Об этом сообщила пресс-служба псковского «Яблока» в Telegram-канале. Партия подала соответствующий иск в суд.

Юристы «Яблока» изучили документы о выдвижении и регистрации «Родины». В них они нашли ошибки в датах, незаполненные поля и несовпадения подписей в личных документах кандидатов. В партии считают, что такие ошибки могут указывать на подделку документов. Кроме того, «Яблоко» утверждало, что из 29 кандидатов из единого списка «Родины» постоянно проживают в Псковской области только пять человек. Остальные — жители других регионов.

«Яблоко» попросило суд провести почерковую экспертизу. Эксперты МВД не смогли подтвердить или опровергнуть, что пакет документов каждого кандидата из списка «Родины» подписывал один человек, сообщила пресс-служба «Яблока». Причиной тому в МВД назвали «несопоставимость исследуемых подписей», малый объем графической почерковой информации, отсутствие образцов подписи и почерка предполагаемых исполнителей. Однозначно ответить, сколько человек расписывалось в документах, эксперт не смог.

«В течение трех заседаний ни один из кандидатов от "Родины", даже живущих в Псковской области, в суд не явился. Поддержать партию не пришел ни один человек. "Родину" представлял наемный юрист Игорь Кулаков, который в прошлом неоднократно участвовал в процессах по снятию кандидатов от "Яблока" от имени других партий», — отметила пресс-служба псковского «Яблока».

25 августа Псковский суд по иску «Родины» снял список «Яблока» с выборов в Заксобрание. «Родина» указывала, что на документах партийцев отсутствовал оттиск печати на доверенности уполномоченного по финансовым вопросам. От «Яблока» в областной парламент баллотировались 42 кандидата по спискам.