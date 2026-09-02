«Почитать журнал "Корея" — совсем не лишнее»

Более 300 издательств из России и зарубежных стран. Китай — в статусе почетного гостя. В «Гостином Дворе» открылась 39-я Московская международная книжная ярмарка. В рамках мероприятия эксперты дают старт проекту «Слово года». Уже есть 40 претендентов на это высокое звание. Среди фаворитов — прилагательное «нишевый». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает на суд экспертов и свои варианты актуальных слов и фраз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В столичном комплексе «Гостиный Двор» открылась традиционная 39-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Участие подтвердили представители более 300 издательств из России и зарубежных стран, в том числе из Белоруссии, Индии, Ирана, Катара, КНДР, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и Турции. Почетным гостем мероприятия в этом году стал Китай.

Не будем подробно перечислять писателей и поэтов из этих стран. Единственное, хочется обратить внимание на стенд Северной Кореи. Там представлены переведенные на русский язык труды товарищей Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, а также актуальные статьи и речи нынешнего вождя Ким Чен Ына. Кроме того, посетители смогут ознакомиться со свежими выпусками журналов «Корея» и «Кымсугансан». Первый был очень популярен в советские годы. Ему даже была посвящена целая строчка в песне-хите одной некогда популярной группы. Впрочем, сказать хочется несколько о другом.

На площадке ММКЯ эксперты дают старт проекту «Слово года».

Уже есть 40 претендентов на это высокое звание. Среди таковых: «белые списки», «БПЛА», Wildberries, «газ» (междометие), «ИИ», «единство», «мир», «маркетплейс», «нейросеть», «нишевый», «НПЗ», «отмена», «переговоры», «прайм-эра», «промт», «пухосос», «ред-флаг», «тревожность» и другие. Победителя объявят в декабре 2026-го на основе экспертизы рабочей группы, а также народного голосования и анализа больших данных.

На сегодня фаворит — прилагательное «нишевый». Как отмечают эксперты, термин перестал быть исключительно маркетинговым инструментом, проник в повседневную речь и культуру. В 2025 году победило слово «тревожность». Среди других прошлогодних лидеров — «вера», «ожидание», «перемены», «победа» и другие.

Сложно спорить с экспертами. Тем более что подводить итоги 2026 года еще рано.

Однако так кажется, что «тревожность» не потеряла актуальность. К нему можно добавить и «ожидание». Равно как и «БПЛА» видится практически бесспорным хитом. «НПЗ» логично заменить на «бензин». При этом очень хотелось бы, чтобы это слово не стало победителем. «Пухосос» звучит красиво и оригинально, но вот что касается актуальности и повседневности, с этим явно сложнее. Кстати, смело можно добавить в число претендентов «Китай» и «КНДР». Мы как бы теперь с ними в одной нише.

Так что почитать красивый глянцевый журнал «Корея» — совсем не лишнее. Прямо такой экскурс в советское прошлое, которое постепенно становится настоящим. Хотя США и Дональд Трамп продолжают затмевать собой практически весь информационный поток. Собственно, так было всегда — Америка никогда нас в покое не оставляла. В общем и целом — как говорится — приятного чтения.