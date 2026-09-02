300 м длины, 48 м ширины и 60 МВт мощности: Владимир Путин осмотрел газовоз «Пётр Столыпин» на верфи «Звезда». Президента сопровождал глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Звезда» — самая современная верфь России, ведущая строительство всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники. Проект реализует «Роснефть» по поручению президента. Также в ходе визита был осмотрен уникальный завод винто-рулевых колонок «Сапфир». В портфеле заказов — контракты на строительство 50 судов, 24 из них — в процессе постройки. Для комфортного проживания судостроителей «Роснефть» возводит новые жилые кварталы в городе Большой Камень.

Долгосрочное планирование остается ключевым условием развития бизнеса даже в условиях изменения экономической конъюнктуры. Предпринимателю важно быть готовым менять инструменты и тактику, но при этом сохранять понимание того, к какой цели он движется. По мнению старшего вице-президента ПСБ Веры Подгузовой, в сложившихся условиях при принятии инвестиционных и операционных решений важно учитывать изменение стоимости финансовых ресурсов. Отдельно на бизнес-завтраке «Время для действия: возможности приумножения капитала для бизнеса и частных инвесторов» она отметила высокий инвестиционный потенциал Дальнего Востока и рассказала об участии ПСБ в инфраструктурных проектах, в том числе в строительстве гостиничных комплексов и развитии спортивной инфраструктуры Приморья.

Федеральная антимонопольная служба России направила в арбитражный суд Москвы иск к крупному производителю лекарств «Аксельфарм» на сумму 960 млн руб. Основания исковых требований пока не сообщаются. Этот же суд уже рассматривает три дела по искам ФАС к «Аксельфарму» на общую сумму более 1 млрд руб.