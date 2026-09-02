Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 3 сентября

Австралийский доллар 62,1415
Английский фунт 117,7756
Белорусский рубль 28,3496
Гонконгский доллар* 11,0908
Дирхам ОАЭ 23,6886
Доллар США 86,9963
Евро 100,8287
Индийская рупия** 91,6039
Казахстанский тенге** 18,9762
Канадский доллар 62,6053
Китайский юань 12,9217
СДР 119,0423
Сингапурский доллар 68,3128
Турецкая лира* 18,0369
Украинская гривна* 19,5018
Шведская крона* 90,7182
Швейцарский франк 106,7570
Японская иена** 54,2879

*За 10. **За 100.