Черноземье 02.09.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 3 сентября Австралийский доллар 62,1415 Английский фунт 117,7756 Белорусский рубль 28,3496 Гонконгский доллар* 11,0908 Дирхам ОАЭ 23,6886 Доллар США 86,9963 Евро 100,8287 Индийская рупия** 91,6039 Казахстанский тенге** 18,9762 Канадский доллар 62,6053 Китайский юань 12,9217 СДР 119,0423 Сингапурский доллар 68,3128 Турецкая лира* 18,0369 Украинская гривна* 19,5018 Шведская крона* 90,7182 Швейцарский франк 106,7570 Японская иена** 54,2879 *За 10. **За 100.