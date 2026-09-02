Новым президентом Эстонии избрана Юлле Мадизе

Депутаты Рийгикогу (парламента) Эстонии тайным голосованием избрали канцлера права Юлле Мадизе президентом страны на пятилетний срок. За кандидатуру госпожи Мадизе проголосовал 71 депутат, семь — ее не поддержали, передает телерадиокомпания ERR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

Юлле Мадизе была единственным допущенным до выборов кандидатом. Ее предшественник на посту президента Эстонии Алар Карис (возглавлял страну с 2021 года) не стал баллотироваться на второй срок по личным причинам.

Президента Эстонии избирает парламент тайным голосованием. Претендент должен быть гражданином страны по рождению не моложе 40 лет. Чтобы стать главой государства, необходимо набрать более 2/3 голосов парламентариев (не менее 68).

Юлле Мадизе 51 год. Она доктор юридических наук, работала в министерстве юстиции и конституционной комиссии парламента. Также была советником по правовым вопросам (2009-2015) при президенте Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, занималась вопросами конституционного контроля. В 2015 году назначена канцлером права (контролирует законность органов законодательной и исполнительной власти). Изначально Консервативная народная партия Эстонии оспорила допуск госпожи Мадизе к выборам, поскольку одновременно быть канцлером права и возглавлять государство — это нарушение принципа разделения власти. Государственный суд отклонил жалобу.

Госпожа Мадизе станет седьмым президентом Эстонии и второй женщиной на этом посту. Она вступит в должность 12 октября после присяги перед парламентом.