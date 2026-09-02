Путин дал старт работе завода «Удоканской меди» и проходке тоннеля БАМа

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе гидрометаллургического завода ГМК «Удокан». Церемония прошла в рамках Восточного экономического форума.

В запуске предприятия приняли участие председатель совета директоров «Удоканской меди» Валерий Казикаев и генеральный директор компании Алексей Ящук. Завод входит в проект разработки Удоканского месторождения меди.

Кроме того, Владимир Путин по видеосвязи дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали. Новый тоннель возводится параллельно действующему и должен увеличить пропускную способность участка БАМа.

Президент отметил вклад ветеранов строительства в реализацию первого этапа проекта и выразил уверенность, что строительство второго тоннеля также будет завершено.