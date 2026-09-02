Сахалин стал одним из лидеров России по беспилотным системам

Сахалин входит в число регионов-лидеров по внедрению беспилотных систем и технологий видеоаналитики, заявил и.о. заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу «ВымпелКом» Александр Шведов на сессии «Ъ» на ВЭФ-2026. По словам господина Шведова, на острове уже работают нейрокомплексы для сканирования дорожного покрытия.

«Сахалин является одним из лидеров в России по беспилотным системам. Мы внедряем решения на Сахалине и в ряде других регионов Дальнего Востока по видеоаналитике дорожного полотна», — сказал Александр Шведов.

Речь идет о нейрокомплексах на базе искусственного интеллекта, которые сканируют дорожную поверхность и определяют участки, требующие ремонта. Система проверяет соответствие покрытия нормативам и автоматически указывает на проблемные зоны. Это позволяет оптимизировать дорожные работы и сократить затраты на содержание инфраструктуры.