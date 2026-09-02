Новак: ОПЕК+ не рассматривает новое сокращение добычи нефти

ОПЕК+ в текущих условиях не планирует возвращать ограничения на добычу нефти, поскольку мировой рынок остается дефицитным, а спрос на сырье восстанавливается. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По словам господина Новака, в последние месяцы страны альянса, напротив, последовательно увеличивали добычу и отменяли действовавшие добровольные ограничения. Такая политика связана с оценкой текущего баланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Вице-премьер также отметил, что аналитика ОПЕК и данные секретариата организации указывают на восстановление глобального спроса на нефть.

В начале августа семь стран ОПЕК+, включая Россию, договорились увеличить предельный уровень добычи в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки. Решение завершает поэтапный отказ от добровольного сокращения производства на 1,65 млн баррелей в сутки.