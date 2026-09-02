Новак: ОПЕК+ не рассматривает новое сокращение добычи нефти
ОПЕК+ в текущих условиях не планирует возвращать ограничения на добычу нефти, поскольку мировой рынок остается дефицитным, а спрос на сырье восстанавливается. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
По словам господина Новака, в последние месяцы страны альянса, напротив, последовательно увеличивали добычу и отменяли действовавшие добровольные ограничения. Такая политика связана с оценкой текущего баланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.
Вице-премьер также отметил, что аналитика ОПЕК и данные секретариата организации указывают на восстановление глобального спроса на нефть.
В начале августа семь стран ОПЕК+, включая Россию, договорились увеличить предельный уровень добычи в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки. Решение завершает поэтапный отказ от добровольного сокращения производства на 1,65 млн баррелей в сутки.
Для ОПЕК+ низкие запасы нефти и благоприятные рыночные показатели означают, что прежние ограничения можно снимать без немедленного риска избытка предложения: альянс ориентируется не только на текущий объем добычи, но и на устойчивость мировой экономики и динамику запасов. Поэтому отказ от новых сокращений — это продолжение политики постепенного возврата добычи, а не сигнал о том, что баланс рынка считается окончательно устойчивым.
У такой политики есть встречное ограничение: Международное энергетическое агентство оценивало рост мирового предложения нефти в 2025 году на 3,1 млн баррелей в сутки, а в 2026 году — еще на 2,5 млн. Это создает риск перепроизводства, поэтому дальнейшее увеличение добычи зависит от того, сохранится ли восстановление спроса и не начнут ли запасы расти; с учетом сезонных факторов в первом квартале 2026 года альянс уже планировал сделать паузу в наращивании.