Экс-главу Росавиации Александра Нерадько отпустили домой из СИЗО

Мосгорсуд (МГС) отменил постановление Хорошевского районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей экс-главы Росавиации Александра Нерадько. МГС перевел фигуранта из СИЗО под домашний арест. Господину Нерадько вменяют в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько (на экране) во время заседания суда

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько (на экране) во время заседания суда

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Господин Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. В сентябре 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил его от должности. Его место на посту главы ведомства занял Дмитрий Ядров.

Второй фигурант уголовного дела, бывший заместитель главы Росавиации Константин Махов, при этом пока остается под стражей. Апелляционные жалобы его защитников Мосгорсуд рассмотрит 7 сентября.

Уголовное дело касается двух госконтрактов, заключенных Росавиацией с ЗАО «Строительное управление №1»: первый — на реконструкцию и развитие объектов федеральной собственности аэропорта Домодедово, второй — непосредственно на реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы. По версии следствия, с июля 2014 года по декабрь 2021 года действовала организованная группа, в которую входили неустановленные сотрудники Росавиации, «Строительного управления №1», ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово», ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», а также ООО ДКМ. Участники вносили в акты приемки КС-2 ложные сведения об объемах и видах работ, а в справках КС-3 завышали их стоимость. На основании этих фиктивных документов подрядчику перечислялись бюджетные средства, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 91,49 млн руб. Согласно строительно-технической экспертизе 2025 года, на полосе обнаружены критические неустранимые дефекты, делающие ее непригодной для эксплуатации. Дело, первоначально прекращенное в 2015 году, было возобновлено в 2024 году после новых экспертиз.

Ефим Брянцев