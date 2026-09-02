60% французов поддержали запрет на ношение хиджабов в общественных местах

Инициатива о запрете хиджабов в общественных местах, входящая в предвыборную программу партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, вызвала ожесточенные споры во Франции, сообщает BFM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Согласно опросу, проведенному институтом CSA для CNEWS, Europe 1 и Le Journal du Dimanche, на который ссылаются правые политики, 60% французов поддерживают запрет на ношение исламских платков в общественных местах. Кроме этого, 53% респондентов высказались за введение штрафа за нарушение такого запрета.

Впрочем, многие эксперты отмечают, что практическое внедрение запрета хиджаба во всех общественных местах (на улице, в парках и других публичных пространствах) может столкнуться с целым рядом препятствий. Политики других партий также массово реагируют на это предложение. Так, в ответ на призывы правых кандидат от Социалистической партии на праймериз Сеголен Руаяль призвала «оставить женщин в покое».

Екатерина Наумова