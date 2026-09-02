Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Чайки» в Киевской области

Вооруженные силы России вечером 1 сентября ударными беспилотниками атаковали логистический центр «Чайки» компании «Альфа девелопмент групп» в Киевской области. Там хранились иностранные грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Кроме того, в ночь на 2 сентября военнослужащие РФ поразили четыре объекта энергетики, обеспечивающие работу украинских портов, в Одессе и Одесской области. Под удар попали предприятие опытного производства безэкипажных катеров, шесть резервуаров с горючим для ВСУ, а также склады с военно-техническим имуществом.