Путин встретился с вице-премьером Госсовета КНР Сюэсяном

Президент России Владимир Путин провел переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном на Восточном экономическом форуме. Это их вторая встреча. Первая состоялась в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Уважаемый господин Дин Сюэсян, дорогие друзья, рад вновь встретиться с вами теперь здесь, во Владивостоке... Благодарны китайской стороне за традиционно высокий уровень делегаций на этих двух важнейших дискуссионных площадках»,— сказал господин Путин.

Дин Сюэсян возглавляет китайскую часть межправительственных двусторонних комиссий по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству. На встрече Россию представляли 12 человек, в том числе глава «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Олег Дерипаска, глава Минэкономики Максим Решетников, глава МИД РФ Сергей Лавров, посол России в Пекине Игорь Моргулов и другие.