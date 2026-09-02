В Орске экс-глава почтового отделения присваивал деньги от платежей граждан

В Орске бывший руководитель отделения почтовой связи предстанет перед судом по обвинению в присвоении вверенных ему денег. Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 160 УК РФ, направлено в суд после утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ленинского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2025 по февраль 2026 года обвиняемый похитил более 300 тыс. руб., поступивших от граждан в качестве платы за жилищно-коммунальные услуги, приема заказных писем и продажи товаров. Чтобы скрыть факты хищения, он вносил в учетную систему ложные сведения о выплатах пенсий и пособий. На что были потрачены украденные средства, не уточняется. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Яна Вежлева