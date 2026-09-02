Юникредит-банк ужимается в размерах

Юникредит-банк просит клиентов закрыть счета и вывести деньги. Такие сообщения от службы поддержки получили сразу несколько человек, пишет РБК. При этом о полном прекращении обслуживания речи пока не идет. В июне UniCredit уже начал передавать премиальных клиентов партнерам. По данным СМИ, их принимают в том числе венгерский ОТП и Азиатско-Тихоокеанский банк из Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

При этом весной группа сообщил о сделке с частным инвестором из ОАЭ, которому должны продать часть российского бизнеса. Оставшуюся долю итальянцы выделят в отдельную структуру, контроль над которой оставят за собой. А пока Юникредит-банк старается сжаться до минимальных размеров, пояснил эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«UniCredit старается следовать своей стратегии ухода с российского рынка путем так называемого высушивания баланса.

Судя по всему, в идеале через несколько месяцев мы можем увидеть, что баланс банка выглядит, как капитал в пассивах, а в активах — остатки на корсчетах и другие безрисковые активы. Клиентские кредиты уже находятся в нижней точке по отчетности, там что-то несколько десятков миллиардов займов, и то они носят такой квазиклиентский характер. В конце концов, когда будет только капитал и остатки на счетах в Банке России, можно действительно констатировать уход с российского рынка и рассматривать решение о переводе соответствующих остатков в счет материнской группы.

Если мы посмотрим на баланс, там действительно есть кусочек и кредитного портфеля, и какие-то другие активы, которые не так быстро растворяются. То есть банк хотел покинуть российский рынок в течение года, а активы амортизируются полностью в течение двух лет. И эта конструкция с инвестором с Ближнего Востока как раз существует для того, чтобы часть долгосрочных активов процессировать: либо реализовать, либо передать. Это все остается в силе.

Очевидно, что инвесторам с Ближнего Востока будет переданы не универсальный коммерческий банк, уж тем более не системообразующая кредитная организация, а, скорее, такой инвестиционный бутик. UniCredit очень активно работал на российском рынке в качестве корпоративного инвестиционного банка, и часть вот этой репутации good will осталась.

Если же клиенты будут настаивать на том, что они хотят оставаться совладельцем счета, когда полностью группа завершит свой выход с российского рынка, то станут клиентами другого банка, который будет считаться правопреемником».

С 1 августа Юникредит-банк прекратил перевыпуск дебетовых карт в России, в декабре их перестанут выдавать вообще. За первое полугодие чистая прибыль российского бизнеса группы упала почти на 45%, до €268 млн. Число сотрудников сократили почти вдвое, расходы на персонал снизились на 14%.

Что происходит с «дочками» других европейских банков в России? На этот вопрос “Ъ FM” ответил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев:

«Банк находится в процессе реструктуризации, которая была согласована с ЕЦБ. И он разделяет свой бизнес, чтобы оставить в России только платежный хаб для корпораций, а розничную часть продать. Другие банки, например, Raiffeisen в ином положении, это застрявшие активы, назовем это так. В случае с ОТP это тоже вынужденное сохранение присутствия. Они не нашли юридические, моральные, экономические приемлемые способы уйти, потому что продать бизнес означает получить цену на уровне 5-10%.

Raiffeisen — один из немногих оставшихся каналов для международных расчетов, но он тоже периодически находится под огромным регуляторным давлением со стороны ЕС. Основные клиенты этих организаций — крупные корпорации, которым нужны международные расчеты в евро и долларах. Цена вопроса высока, комиссии за эти переводы большие, но для компаний эти издержки часто оправданы платой за возможность вести бизнес, поскольку других альтернатив либо нет, либо они еще дороже. А физлицам пользоваться этими банками уже менее выгодно из-за высоких комиссий и жестких ограничений.

Так что судьба таких структур будет зависеть от двух факторов: законодательства Евросоюза и политики страны базирования. С января этого года Россия внесена в список государств с высоким риском отмывания денег для ЕЭС, то есть все финансовые операции с ее участием требуют повышенной бдительности. И ЦБ, и Еврокомиссия мониторят стратегии этих банков и малейшие ошибки караются довольно жестко. Все это вынуждает их тратить огромные деньги на комплаенс.

Ключевой фактор для ОТP — это смена власти в Венгрии. Предыдущее правительство Виктора Орбана закрывало глаза на операции банка в РФ. Это было возможно из-за того, что страна не входит в еврозону и ее регулятор не подчиняется напрямую ЕЦБ. Крайне маловероятно, что новая власть в республике станет поступать так же, и долго балансировать ОТP точно не сможет. С большей доли вероятности банк будет вынужден либо сокращать свой бизнес в России по примеру UniCredit, либо вообще уйти, смирившись с финансовыми потерями».

Российский бизнес Raiffeisen Bank за первое полугодие получил €550 млн прибыли против убытка в €437 млн в 2025-м. У «дочки» ОТП-банка показатель сократился: с января по май компания заработала €286 млн, это на 2% меньше год к году. Предполагается, что сделку итальянского UniCredit с инвестором из ОАЭ закроют в первой половине 2027-го. Имя покупателя пока не раскрывается.

Ульяна Горелова