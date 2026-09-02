Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по производству беспилотников

В Татарстане насчитывается 30 производителей малого и среднего бизнеса в сфере беспилотных авиационных систем. По этому показателю республика занимает пятое место в России, сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

По количеству производителей беспилотников Татарстан уступает только Москве (212 производителей), Московской области (89), Санкт-Петербургу (63) и Самарской области (34).

В этом году Татарстан получил 2 млрд руб. на создание центров испытаний и компетенций в сфере БАС. Из них свыше 1,5 млрд руб. — федеральные средства, 500 млн руб. — республиканские.

Анна Кайдалова