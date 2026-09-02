В Адыгее бывшего адвоката обвинили в обмане участников СВО

Сотрудники управления ФСБ России по Республике Адыгея задержали жителя Майкопа, который ранее имел статус адвоката республиканской коллегии, сообщает пресс-служба УФСБ. Бывшему адвокату предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном в отношении участников специальной военной операции.

По данным следствия, адвокат разработал схему незаконного обогащения за счет обмана военнослужащих вооруженных сил РФ. Юрист связывался с военнослужащими, находящимися в зоне проведения СВО, и предлагал им организовать увольнение с военной службы. За свои услуги адвокат просил по 2 млн руб. с каждого военнослужащего. При этом злоумышленник, как полагает следствие, присваивал полученные средства, не намереваясь выполнять обещания.

После задержания бывшего адвоката суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование дела об особо крупном мошенничестве ведет следственное управление СКР по Республике Адыгея.

Анна Перова, Краснодар