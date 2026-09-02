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Мосгорсуд отпустил экс-главу Росавиации Нерадько из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд изменил меру пресечения бывшему руководителю Росавиации Александру Нерадько, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, освободив его из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько (на экране) во время заседания суда

Бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько (на экране) во время заседания суда

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько (на экране) во время заседания суда

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Два месяца назад Хорошевский суд Москвы арестовал 65-летнего Нерадько по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Вместе с ним по тому же делу был заключен под стражу бывший заместитель главы ведомства Константин Махов.

Александр Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 год. До этого назначения он занимал посты первого заместителя министра транспорта РФ — руководителя Государственной службы гражданской авиации, а также возглавлял Ространснадзор и Росаэронавигацию.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смысл решения суда — в изменении режима ограничений для Александра Нерадько, а не в прекращении расследования. По версии следствия, в период с 11 июля 2014 года по 7 августа 2015 года часть аванса в размере 3,5 млрд руб., выделенного на строительство третьей взлетно-посадочной полосы, была направлена на погашение кредитов компании, а вторая часть оказалась на счетах фирм-однодневок. Именно этот предполагаемый вывод средств образует механизм дела о мошенничестве.

По состоянию на 3 июля 2026 года дело о мошенничестве в особо крупном размере находилось в производстве следственного управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу, а оперативное сопровождение следствия осуществляли сотрудники ФСБ. Само управление расследование не комментировало. Перевод обвиняемого под домашний арест означает, что суд пересмотрел условия содержания, но спор о предполагаемом хищении аванса остается в рамках уголовного дела.

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