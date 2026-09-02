Мосгорсуд отпустил экс-главу Росавиации Нерадько из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд изменил меру пресечения бывшему руководителю Росавиации Александру Нерадько, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, освободив его из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько (на экране) во время заседания суда

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько (на экране) во время заседания суда

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Два месяца назад Хорошевский суд Москвы арестовал 65-летнего Нерадько по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Вместе с ним по тому же делу был заключен под стражу бывший заместитель главы ведомства Константин Махов.

Александр Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 год. До этого назначения он занимал посты первого заместителя министра транспорта РФ — руководителя Государственной службы гражданской авиации, а также возглавлял Ространснадзор и Росаэронавигацию.