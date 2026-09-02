Мосгорсуд отпустил экс-главу Росавиации Нерадько из СИЗО под домашний арест
Мосгорсуд изменил меру пресечения бывшему руководителю Росавиации Александру Нерадько, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, освободив его из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Бывший руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько (на экране) во время заседания суда
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Два месяца назад Хорошевский суд Москвы арестовал 65-летнего Нерадько по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Вместе с ним по тому же делу был заключен под стражу бывший заместитель главы ведомства Константин Махов.
Александр Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 год. До этого назначения он занимал посты первого заместителя министра транспорта РФ — руководителя Государственной службы гражданской авиации, а также возглавлял Ространснадзор и Росаэронавигацию.
Смысл решения суда — в изменении режима ограничений для Александра Нерадько, а не в прекращении расследования. По версии следствия, в период с 11 июля 2014 года по 7 августа 2015 года часть аванса в размере 3,5 млрд руб., выделенного на строительство третьей взлетно-посадочной полосы, была направлена на погашение кредитов компании, а вторая часть оказалась на счетах фирм-однодневок. Именно этот предполагаемый вывод средств образует механизм дела о мошенничестве.
По состоянию на 3 июля 2026 года дело о мошенничестве в особо крупном размере находилось в производстве следственного управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу, а оперативное сопровождение следствия осуществляли сотрудники ФСБ. Само управление расследование не комментировало. Перевод обвиняемого под домашний арест означает, что суд пересмотрел условия содержания, но спор о предполагаемом хищении аванса остается в рамках уголовного дела.