Посол России назвал инцидент с БПЛА в Лейпциге провокацией в интересах Украины

Инцидент с БПЛА в Лейпциге — это «грязная провокация» в интересах Украины. Об этом ТАСС заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. По его словам, европейские страны «любой ценой» пытаются втянуть НАТО и ЕС в прямой конфликт с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

«Очевидно, что такой самоубийственный курс не отвечает интересам народов Бельгии и других европейских стран,— заявили в российском посольстве.— Посол акцентировал, что Россия никогда не искала и не ищет конфронтации с Европой, однако будет делать все необходимое для обеспечения национальной безопасности и купирования исходящих от НАТО, ЕС и киевского режима угроз».

Инцидент с беспилотником в Лейпциге произошел в ночь на 5 августа. В аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским грузовым самолетом, который перевозил боеприпасы, обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Позднее рядом с аэропортом нашли еще один дрон. 14 августа стало известно о третьем БПЛА, который не долетел до авиагавани. Германия возложила ответственность за инциденты на Россию. Российская сторона все обвинения отвергает.