Посол России назвал инцидент с БПЛА в Лейпциге провокацией в интересах Украины
Инцидент с БПЛА в Лейпциге — это «грязная провокация» в интересах Украины. Об этом ТАСС заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. По его словам, европейские страны «любой ценой» пытаются втянуть НАТО и ЕС в прямой конфликт с Россией.
Фото: МИД РФ
«Очевидно, что такой самоубийственный курс не отвечает интересам народов Бельгии и других европейских стран,— заявили в российском посольстве.— Посол акцентировал, что Россия никогда не искала и не ищет конфронтации с Европой, однако будет делать все необходимое для обеспечения национальной безопасности и купирования исходящих от НАТО, ЕС и киевского режима угроз».
Инцидент с беспилотником в Лейпциге произошел в ночь на 5 августа. В аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским грузовым самолетом, который перевозил боеприпасы, обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Позднее рядом с аэропортом нашли еще один дрон. 14 августа стало известно о третьем БПЛА, который не долетел до авиагавани. Германия возложила ответственность за инциденты на Россию. Российская сторона все обвинения отвергает.
Значение инцидента для немецкой версии связано с ролью аэропорта Лейпциг/Галле: его используют в программе SALIS для доставки тяжелого вооружения, техники и боеприпасов восточному флангу НАТО и Украине. Поэтому Берлин рассматривает произошедшее не только как угрозу гражданской авиации, но и как возможную атаку на логистический узел военной поддержки.
2 сентября министр внутренних дел Германии заявил, что действовавшие в Лейпциге злоумышленники выполняли заказ российских государственных структур, а саму Германию назвал целью дальнейших гибридных атак. Это официальная версия атрибуции, которую российская сторона отвергает; ее практическим следствием стали обсуждение дипломатических мер, ужесточение проверок въезда россиян и подготовка новых санкций против России.