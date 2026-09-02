Росводоканал Оренбурга вошел в число лидеров ЭКГ-рейтинга

Компания «Росводоканал Оренбург» подтвердила высокий уровень деловой репутации, социальной ответственности и экологичности, получив категорию «ВВВ» по итогам национального ЭКГ-рейтинга (Экология, Кадры, Государство). Добровольное анкетирование прошли 32 организации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

ЭКГ-рейтинг утвержден национальным стандартом РФ и охватывает более 7,2 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всей стране. В Оренбургской области в рейтинг включено более 72 тыс. организаций, но этап добровольного анкетирования прошла только 31 компания.

Росводоканал Оренбурга осуществляет водоснабжение и водоотведение города на основе концессионного соглашения и является первой компанией, вошедшей в ГК «Росводоканал». В обслуживании компании находится около 3 тыс. км коммунальных сетей, а услугами пользуются пять тыс. юридических и 600 тыс. физических лиц.

Яна Вежлева