Uber сократит примерно 10% штата компании

Онлайн-сервис заказа такси Uber Technologies сократит 3,3 тыс. сотрудников — около 10% штата компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалось письмо главы Uber Дары Хосровшахи сотрудникам. Это крупнейшее сокращение в компании с 2020 года. Тогда Хосровшахи уволила 6,7 тыс. работников. Сейчас в компании около 34 тыс. сотрудников.

Как пишет Bloomberg, увольнения — часть реструктуризации Uber. Она предусматривает уменьшение числа уровней управления, консолидацию команд и сокращение издержек. Компания также собирается сконцентрировать большинство своих работников в офисах в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Большинство сотрудников, работающих удаленно, Uber намерена перевести в офис, им разрешат работать из дома только два дня в неделю.

После появления информации о сокращениях акции Uber выросли на внебиржевых торгах на 1,6%. За последний год акции компании подешевели более чем на 17%.

Яна Рождественская