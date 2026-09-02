Старейший торговый дом в Тамбове продают за 240 млн рублей

В Тамбове выставили на продажу одноименный старейший в городе торговый дом на улице Интернациональной. Согласно опубликованному объявлению, он оценен в 240 млн руб. В последний раз объект пытались реализовать за 250 млн руб. в марте 2025 года.

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Торговый дом расположен в центре города, он работает в этом помещении с 1985 года. Рядом с ним находятся Ленинская площадь, на которой проходят масштабные мероприятия, правительство Тамбовской области, МФЦ, Пушкинская библиотека, ЗАГС, центральный рынок, архив Тамбовской области, Тамбовский госуниверситет, несколько скверов и многое другое.

«Тамбов» представляет собой двухэтажное здание площадью 3,2 тыс. кв. м. По словам продавца, оно оборудовано кондиционерами, пожарно-охранной сигнализацией, камерами наблюдения, стационарными телефонами, серверами трех интернет-провайдеров, городским отоплением. Мощность электросети — 150 кВт. В помещениях выполнен капитальный ремонт под нужды арендаторов, которые заполнили «Тамбов» на 100%. На первом этаже есть восемь отдельных входов в различные торговые точки, на втором — четыре. Рядом находится несколько парковок.

Продавцом торгового дома выступает местное агентство недвижимости «Гарант-Сервис», которое с 1997 года работает через местное ИП Петрова Елена Викторовна. Госпожа Петрова рассказала «Ъ-Черноземье», что основным владельцем «Тамбова» был местный бизнесмен. После его смерти родственники, которым достался актив, решили продать его. Прошлой весной на объявление откликнулось несколько покупателей, но им не удалось договориться с собственниками о цене. Владельцы торгового дома не захотели раскрывать «Ъ-Черноземье» свои личности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», по одному адресу с торговым домом зарегистрировано АО «Дом торговли "Тамбов"». Эта компания была учреждена в 1991 году для аренды и управления собственной или арендованной недвижимостью. Уставный капитал составляет 13 тыс. руб. Генеральный директор — Наталья Каштанова. В 2025 году общество выручило 19,8 млн руб. и получило 1,2 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 19,5 млн руб. и 918 тыс. руб. соответственно. Актуальные владельцы организации не указаны. Однако до 2022 года среди учредителей числились 48 человек. Самая большая доля — в 5,19–5,21% — была у Валентины Кокоревой, которая также ранее была гендиректором компании. Еще 4,7–4,28% владела Ольга Азбукина, по 3,46–3,47% — Тамара Дронова и Раиса Дюкова. Остальным собственникам принадлежало от 0,42% до 3,28% долей.

Алина Морозова