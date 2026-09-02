Россияне смогут поклониться мощам Дмитрия Донского с 7 сентября

Мощам святого князя Дмитрия Донского можно будет поклониться в храме Христа Спасителя в Москве с 7 сентября, но только мимоходом, заявил архиепископ РПЦ Зеленоградский Савва. Он предупредил, что из-за большого количества желающих к ним нельзя будет приложиться.

«Важно: святыням можно будет поклониться, проходя мимо, но не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое число молящихся» — написал архиерей в Telegram.

Ковчег с частицами мощей Дмитрия Донского установят после общемосковского крестного хода. Он начнется 6 сентября у храма Христа Спасителя и закончится у Новодевичьего монастыря, возле которого установят несколько святынь для поклонения — Смоленскую икону Божией Матери, мощи святого князя Дмитрия Донского и икону Всех святых Московских.

Саркофаг святого князя вскрыли в июле в Архангельском соборе Кремля во время реставрационных работ. Мощи, как отметили в РПЦ, оказались практически в полной сохранности, за исключением левой пяточной кости. Несколько фрагментов мощей РПЦ планирует передать в другие храмы и отправить в зону СВО. Вопрос о сохранности мощей в организации назвали вторичным.