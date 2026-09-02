Внука Джона Леннона и Йоко Оно назвали Аврелием

Сын Джона Леннона и Йоко Оно, Шон Оно Леннон, и его подруга Шарлотта Кемп Мюль сообщили о рождении первенца. Сына назвали Аврелием. Как пишет издание Rolling Stone, Аврелий — первый внук Джона Леннона и Йоко Оно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Счастливый 50-летний отец опубликовал несколько фотографий с малышом в соцсетях, подписав их шутливо: «Мы создали Человеческую Фасолинку! Его зовут Аврелий! Спасибо!» Шарлотта Кемп Мюль поддержала ироничный тон у себя на странице. «Уверена, что ДНК — это активный внеземной четвертичный код,— написала она.— Депривация сна только добавляет сюрреализма. Включаю ему Aphex Twin и Стравинского». Пару с рождением сына поздравили многочисленные знаменитости и друзья, включая Патти Смит и Пэрис Хилтон.

Певец, композитор, актер Шон Оно Леннон и модель, музыкант и режиссер Шарлотта Кемп Мюль вместе уже более 20 лет. Кроме совместной личной жизни и сына у них несколько общих творческих и музыкальных проектов, в том числе группа The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

Алена Миклашевская