В воронежских «Яблоневых садах» открыли новый детский сад

Для жителей города-парка «Яблоневые сады» День знаний стал двойным праздником: в одном из домов компании «Выбор» на улице Загоровского открылся новый корпус детского сада № 199. Встроенное двухэтажное дошкольное учреждение рассчитано на пять групп, две из которых — ясельные.

Как рассказали в «Выборе», здание спроектировано и построено с учётом современных требований к комфорту, безопасности и всестороннему развитию детей.

В детском саду оборудован центр детской активности с лабораторными комплексами для первых исследований и мультисенсорным оборудованием для развития моторики и восприятия. Работают кабинеты логопеда, детского психолога и полностью оснащённый медицинский кабинет. Есть современный музыкальный и спортивный залы. На прилегающей территории обустроены игровые площадки с безопасным покрытием и необходимым оборудованием.

Открытие нового сада – важный шаг в развитии социальной инфраструктуры «Яблоневых садов». Теперь качественное дошкольное образование стало еще доступнее.