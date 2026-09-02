Взяли гарантию

Апелляционный суд утвердил взыскание многомиллионной неустойки и банковской гарантии за срыв сроков строительства инженерной инфраструктуры нижегородской особой экономической зоны «Кулибин». Корпорация развития Нижегородской области заплатила подрядчику «Стандарт-Строй» более 260 млн руб. аванса, а затем расторгла договор и потребовала от Русского народного банка компенсировать затраты по гарантии. Банк посчитал требования истца несоразмерными, но погасил большую часть добровольно, и корпорации присудили 27 млн руб. неустоек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Русскому народному банку в жалобе на уплату неустойки Корпорации развития Нижегородской области по банковской гарантии в связи со срывом сроков строительства инженерной инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Подрядчиком по строительству промышленно-производственного комплекса преференциальной территории в феврале 2025 года заказчик определил нижегородское ООО «Стандарт-Строй». Стоимость контракта оценивалась в 548,6 млн руб., компании перечислили 30%, или 164,6 млн руб., в виде аванса. Для обеспечения обязательств подрядчика Руснарбанк выдал независимую гарантию на 165,6 млн руб. с учетом неустоек.

Подрядчик неоднократно нарушал сроки и отстал от графика, и в ноябре 2025 года Корпорация развития расторгла договор в одностороннем порядке. Размер неотработанного аванса на тот момент оценивался в 144,4 млн руб., неустойка превысила 17,6 млн руб. В декабре 2025 года корпорация потребовала от банка выплатить по независимой гарантии всю сумму аванса и неустойки. Размер гарантии по другому этапу строительства корпуса оценивался в 141,4 млн руб., по ней Корпорация развития потребовала от банка выплатить 99,2 млн руб. аванса и неустойку 2,4 млн руб., последняя сумма в процессе разбирательства выросла до 6 млн руб. В обоих случаях банк возместил авансовые платежи, а с расчетом неустоек не согласился: они, по словам представителей кредитной организации, были «несоизмеримы последствиям нарушения обязательств». Тем не менее Арбитражный суд Москвы удовлетворил оба иска, взыскав с ответчика 27 млн руб.

Представители банка подали апелляционные жалобы, в которых подчеркивали, что сумма выплат по гарантии должна снижаться пропорционально объему выполненных работ. Однако апелляционный суд не принял эти доводы. «Сумма независимой гарантии является фиксированной, и выплаты должны производиться в пределах этой фиксированной суммы», — говорится в решении суда.

Как писал «Ъ», в ОЭЗ «Кулибин» строятся девять промышленных корпусов и один административный, а также инженерные сети и коммуникации. Строительная готовность инфраструктуры ОЭЗ весной 2026 года оценивалась в 70%, на площадках промышленно-производственных корпусов устраивали фундаменты, монтировали металлоконструкции и фасадные панели. ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске занимает 724,7 га, включая государственную площадку 416,7 га, и частные территории.

Владимир Зубарев