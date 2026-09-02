Гендиректор «Ведомостей»: единый фреймворк позволит медиа создавать гиперлокальный контент
Необходимо построение общей цифровой и медийной среды по аналогии с блокчейном, когда единый фреймворк позволит локальным редакциям создавать гиперлокальный контент, оставаясь в общем культурном и экономическом поле. Об этом генеральный директор издания «Ведомости» Игнатий Павлов заявил 2 сентября на сессии «Цифровой суверенитет Глобального Юга: новые возможности партнерства» в рамках ВЭФ.
«Если мы говорим про интересный продукт, то он должен создаваться локальными редакциями под единой рамкой», — пояснил Игнатий Павлов (цитата по «Ведомостям»).
В качестве первоочередных шагов он назвал гармонизацию правил цифровой идентичности, копирайта, лицензирования и трансграничных платежей, а также создание платформы для обмена информацией об инвестиционных льготах и рыночных нишах.
Смысл предложения — вынести работу локальных редакций за рамки отдельных национальных режимов: общий фреймворк должен задавать единые правила не только для публикации, но и для движения данных между участниками. Такая модель столкнется с различиями в подходах к управлению цифровой экономикой: в США ключевая роль отводится частному сектору, в Китае — государству, а в Евросоюзе — отдельному пользователю. Поэтому создание общей среды потребует договориться о том, кто контролирует данные и на каких условиях ими можно обмениваться.
Практическое ограничение связано с трансграничной передачей данных. Правила Евросоюза, разработанные в 2020 году, ограничивали ее направление в страны, где защита данных считалась недостаточной, включая Россию; значит, единая платформа не может исходить из свободного перемещения всей информации и должна учитывать несовпадающие национальные требования. Для развивающихся стран это также вопрос распределения выгоды: ЮНКТАД предупреждала, что без международной координации они рискуют остаться поставщиками необработанных данных, оплачивая результаты их обработки.