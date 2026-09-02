Гендиректор «Ведомостей»: единый фреймворк позволит медиа создавать гиперлокальный контент

Необходимо построение общей цифровой и медийной среды по аналогии с блокчейном, когда единый фреймворк позволит локальным редакциям создавать гиперлокальный контент, оставаясь в общем культурном и экономическом поле. Об этом генеральный директор издания «Ведомости» Игнатий Павлов заявил 2 сентября на сессии «Цифровой суверенитет Глобального Юга: новые возможности партнерства» в рамках ВЭФ.

«Если мы говорим про интересный продукт, то он должен создаваться локальными редакциями под единой рамкой», — пояснил Игнатий Павлов (цитата по «Ведомостям»).

В качестве первоочередных шагов он назвал гармонизацию правил цифровой идентичности, копирайта, лицензирования и трансграничных платежей, а также создание платформы для обмена информацией об инвестиционных льготах и рыночных нишах.