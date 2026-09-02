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«Дрон», «Колобок» и «бензин» претендуют на звание «Слово года 2026»

«Дрон», «Белые списки», «Колобок» и «бензин» претендуют на звание «Слово года» в 2026 году. Об этом сообщили «Ъ» представители импринта «Лингва» (издательская группа АСТ).

Фото: Лингва

Фото: Лингва

В список из 40 потенциальных слов-победителей также вошли:

  • «переговоры»;
  • «выгорание»;
  • «мир»;
  • «надежда»;
  • «единство»;
  • «жизнь».

Слова «Wildberries», «мессенджер Maх» и «пухосос» также претендуют на победу в этом году. 

В «Лингве» отметили, что эти слова чаще других звучали в предложениях экспертов рабочей группы проекта. В нее вошли более 80 лингвистов, филологов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров, медиаперсон, представителей СМИ и медиа, а также специалисты из МГУ имени Ломоносова, Государственного института русского языка имени Пушкина, МГИМО МИД России, РАНХиГС, Института медиа и Школы коммуникаций НИУ ВШЭ.

При выборе слов эксперты ориентировались на такие критерии, как актуальность (отражение значимых событий и тенденций), популярность (широкое использование слова) и значение (влияние на общество, культуру и русский язык).

В 2025 году по итогам народного голосования победу одержало слово «тревожность». Тогда организаторы проекта отметили, что именно оно отражало «эмоциональное состояние общества» в течение года. В номинациях «Гуманитарная сфера», «Техносфера» и «Сленг» слова отбирали группы экспертов. Победителями стали слова «ИИ», «Промпт» и «Окак» соответственно.

Мария Барановская

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