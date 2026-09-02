В Самаре из корпуса Политеха эвакуировали 350 человек из-за угрозы пожара

Пожарная сигнализация сработала в учебном корпусе Самарского государственного технического университета (СамГТУ) днем в среду, 2 сентября. Сигнал о происшествии в учебном корпусе вуза на улице Чапаевской, 225, поступил в экстренные службы в 13:22 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Когда прибыли пожарные расчеты, из здания уже было эвакуировано 350 человек. Установлено, что причиной происшествия стало ложное срабатывание пожарной сигнализации в коридоре на первом этаже.

Георгий Портнов