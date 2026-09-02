В ООН рассказали о роли искусственного интеллекта в решении проблем климата
Искусственный интеллект (ИИ) играет двойную роль в решении проблем, связанных с изменением климата. С одной стороны, он создает риски и увеличивает энергопотребление, предлагает прорывные инициативы — с другой. Об этом рассказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил на Восточном экономическом форуме.
«Наша задача — сгладить опасные грани ИИ и направить его на благо устойчивого будущего. Управление ИИ должно поддерживать чистую энергию для дата-центров и снижать издержки климатического кризиса»,— пояснил господин Стил на сессии форума «Будущее управления искусственным интеллектом».
Секретарь конвенции назвал Россию одной из ключевых стран «в общих усилиях» по климату. «Чем решительнее будут ее климатические шаги, тем больше пользы они принесут и российскому народу, и всему миру»,— заключил Саймон Стил.
Механизм климатической нагрузки ИИ связан прежде всего с энергией, необходимой дата-центрам. К 2030 году мировой спрос центров обработки данных на электроэнергию может вырасти более чем вдвое — примерно до 945 млрд кВт·ч, причем главным фактором роста станет развитие ИИ; отдельные новые кластеры потребляют сотни мегаватт и потому привязываются к стабильным источникам энергии.
Снижать издержки ИИ может там, где он помогает управлять самой энергосистемой. Он прогнозирует пики спроса по данным о потреблении и погоде, благодаря чему генерацию можно планировать заранее и уменьшать потери; прогнозирование солнечной выработки также помогает балансировать разные виды генерации. Кроме того, ИИ применяют для повышения точности прогнозов температуры, осадков и экстремальных явлений.
Поэтому управление технологией должно учитывать не только ее применение, но и инфраструктурную цену: дата-центрам нужны источники энергии и подключение к сетям, которое в России в 2025 году могло занимать до трех лет. При этом зависимость энергетики от ИИ нельзя доводить до потери ручного управления: для сбоев необходимы резервные процедуры, иначе остановка системы может затронуть важные объекты.