В ООН рассказали о роли искусственного интеллекта в решении проблем климата

Искусственный интеллект (ИИ) играет двойную роль в решении проблем, связанных с изменением климата. С одной стороны, он создает риски и увеличивает энергопотребление, предлагает прорывные инициативы — с другой. Об этом рассказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил на Восточном экономическом форуме.

«Наша задача — сгладить опасные грани ИИ и направить его на благо устойчивого будущего. Управление ИИ должно поддерживать чистую энергию для дата-центров и снижать издержки климатического кризиса»,— пояснил господин Стил на сессии форума «Будущее управления искусственным интеллектом».

Секретарь конвенции назвал Россию одной из ключевых стран «в общих усилиях» по климату. «Чем решительнее будут ее климатические шаги, тем больше пользы они принесут и российскому народу, и всему миру»,— заключил Саймон Стил.