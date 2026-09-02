Тренер Евгений Чернухин ушел из саратовского «Сокола»

42-летний белорусский тренер Евгений Чернухин покинул саратовский футбольный клуб «Сокол». Об этом сообщила пресс-служба ФК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПФК «Сокол» Саратов Фото: ПФК «Сокол» Саратов

Господин Чернухин с марта этого года входил в тренерский штаб команды. Он решил оставить «Сокол» по семейным обстоятельствам. «Клуб желает Евгению Юрьевичу успехов в дальнейшей карьере!» — написали в Telegram-канале ФК.

«Сокол» занимает девятую позицию в Д3 России. В активе команды шесть очков после семи игр. 30 августа саратовские футболисты проиграли сопернику «Родина-2» в Москве со счетом 0:4.

Нина Шевченко