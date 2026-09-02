До 25 выросло число сбитых на подлете к Москве БПЛА

Силы ПВО сбили на подлете к Москве девять беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. С начала суток число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 25.

За день ограничения вводили во всех московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский. Примерно с 14:30 мск Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Остальные авиагавани работают штатно.