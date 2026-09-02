В Самарской области показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 21,2 %

За 35-ю неделю 2026 года показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самарской области составил 11,4 случая на 100 тыс. населения. Это на 21,2 % выше показателя предыдущей, 34-й недели, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Превышение среднеобластного уровня заболеваемости зафиксировано на пяти административных территориях. Наиболее сложная ситуация сложилась в Шенталинском районе и городе Кинель. На этих территориях зарегистрированы самые высокие показатели распространения инфекции.

Георгий Портнов