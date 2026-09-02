Самарская область входит в топ-10 регионов по объему привлеченного финансирования МСП в сфере образования

Самарская область входит в топ-10 регионов России по объему привлеченного финансирования в рамках Национальной гарантийной системы. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Самарской области зарегистрировано 1846 субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере образования. За год число предпринимателей в этом секторе выросло на 10%. За пять лет показатель увеличился на 79%.

В министерстве отмечают, что основная масса предпринимателей работает в сфере дополнительного обучения детей и взрослых: образовательные онлайн и офлайн курсы, автошколы, спортивные секции, языковые школы и др.

Руфия Кутляева