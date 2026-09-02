Минобороны России отчиталось о применении «Герань-4 сикер» в Киеве и под Одессой

Минобороны России сообщило об ударе по логистическому центру в Киеве с применением беспилотника «Герань-4 сикер». Ведомство опубликовало «кадры объективного контроля нанесения удара».

Также в министерстве сообщили, что ВС РФ поразили четыре логистических центра в Одесской и Николаевской областях и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В пресс-релизе, в частности, отмечено, что БПЛА «Герань-4 сикер» поразили объект «Акционерное Товарищество "Одесса-22"».